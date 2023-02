Specifieke getuige gezocht straatroof Leiden

De 16-jarige jongen fietste rond 21.15 uur op de Wassenaarseweg toen opeens twee onbekende mannen op een scooter achter hem reden. Zij duwden hem van de fiets en beroofden hem van enkele goederen. De jongen liep hierbij hoofdletsel op en is vervolgens zelf naar het ziekenhuis gegaan. Op de Wassenaarseweg reed na de straatroof een vrouw hem tegemoet en zij hielp hem bij het schoonmaken van zijn gezicht. Mogelijk heeft deze vrouw de verdachten zien wegrijden en daarom komt de politie graag in contact met deze vrouw.

Signalement vrouw (getuige)

Tussen de 50 en 60 jaar oud

Kleiner dan 1.85 meter

Lange donkere jas

Kort grijs haar

Signalement verdachten

Twee mannen/jongens waren in het zwart gekleed

Zij droegen bivakmutsen

Ze zaten op een scooter

Help ons de dader te vinden

Zag u donderdagavond 2 februari rond 21.15 uur iets opvallends in de omgeving van de Wassenaarseweg? Of bent u de vrouw die de jongen donderdagavond heeft geholpen? Dan komt de politie graag met u in contact via 0900-8844 of M 0800-7000. U helpt zo mee om dit misdrijf op te lossen.