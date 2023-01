Ernstige mishandeling in Opsporing Verzocht

Aan de mishandeling ging een woordenwisseling vooraf tussen Sparta-supporters en de vrienden van het slachtoffer. Dit vond plaats na de voetbalwedstrijd tussen Sparta en Twente. Na de woordenwisseling liep de groep Sparta-supporters weg, maar een van hen kwam terug en deelde de klap uit.

Signalement

Waarschijnlijk heeft de dader de wedstrijd gezien in het stadion, al droeg hij geen fankleding van Sparta. Hij is ongeveer 25 jaar oud, heeft een lichte huidskleur en opvallend krullend haar.

Bijzondere doorbraak zedenzaak

Ook staan we in de uitzending stil bij de bijzondere doorbraak in een coldcase zedenzaak in Schiedam en Vlaardingen. In 2021 werd met nieuwe animatietechnieken een 3D-weergave van de verdachte gemaakt. Met die levensgrote en dus levensechte weergave ging de politie in Schiedam en Vlaardingen de straat op. En de zogenaamde holobox waarin de man werd getoond, kwam ook naar de studio van Opsporing Verzocht in december van dat jaar. Vanavond aandacht voor het nieuws dat dankzij één van de meer dan 350 tipgevers een naam van een mogelijke dader in beeld kwam.

Andere zaken

Naast deze mishandeling komen ook onderstaande zaken aan bod.

Zoetermeer – Straatroof;

Tilburg – Straatroof;

Groningen – Brandstichting in woning;

Amsterdam – Diefstal kluis;

Vianen – Overval op cafetaria;

Zwolle – Inbraak bij juwelier;

Vroomshoop – Bankpasfraude;

Voorthuizen – Bankpasfraude;

Heteren – Bankpasfraude;

Huissen – Bankpasfraude;

IJsselstein - Doorrijden na aanrijding;

Amstelveen – Ongeregeldheden;

Rotterdam – Explosie en brand;



Uitzending

Opsporing Verzocht wordt om 20:30 uur uitgezonden op NPO2. Woensdag 18 januari wordt de uitzending herhaald om 13:20 uur op NPO2.