Intake en servicebalie politiebureau Kaap Hoorndreef tijdelijk gesloten

Aangifte op afspraak of online

U kunt in veel gevallen online aangifte doen, via www.politie.nl. Is dit voor uw aangifte nog niet mogelijk, of doet u dit liever met een politiemedewerker, dan kunt u via 0900-8844 een afspraak maken op een tijdstip dat u uitkomt. Ook kan de politie door gebruik van aangifte-apps steeds vaker op straat of bij mensen thuis aangifte opnemen, in plaats van op een politiebureau.

Incidentenafhandeling gegarandeerd

Als een politiebureau voor het publiek is gesloten, betekent dit niet dat er geen politie meer in de wijk is. De incidentenafhandeling is altijd gegarandeerd. Staat u bij een politiebureau dat is gesloten, dan kunt u bij spoed altijd via de intercom bij de hoofdingang in contact komen met de politie. U krijgt dan een medewerker van het Operationeel Centrum aan de lijn. Via dit Operationeel Centrum, waar alle 0900-8844 en 112 verzoeken uit de hele politie-eenheid terecht komen, wordt altijd de dichtstbijzijnde politieauto naar een incident gestuurd. Dit kunnen ook politiemensen van een ander bureau zijn. Bij spoedeisende incidenten gelden de grenzen van politiebureaus namelijk niet.

Social media

Het wijkteam en een aantal wijkagenten is actief op social media. Via Twitter, Facebook of Instagram kunt u eenvoudig in contact komen met uw wijkagent.