Vrouw overlijdt na schietpartij bij winkelcentrum Zwijndrecht

De melding dat er geschoten was op het parkeerterrein bij het winkelcentrum kwam binnen om tien voor twee in de middag. Een man opende het vuur op de twee vrouwen, een van hen overleed ter plekke. De man wist in een auto weg te komen. Er is de hele middag met veel eenheden naar hem gezocht. Ter plaatse deed de Forenische Opsporing onderzoek, en werd er met een hond gezocht naar hulzen. Camerabeelden van de winkels in de omgeving zijn verzameld en worden bekeken. Het onderzoek is nog steeds in volle gang.

Getuigen gezocht

Door de drukke zaterdagmiddag zijn veel mensen getuige geweest van de schietpartij. Voor hen is slachtofferhulp geregeld. De getuigen worden allemaal gehoord, om een beeld te krijgen wat er precies gebeurd is. Heeft u iets gezien dat kan helpen bij het onderzoek, maar heeft u de politie nog niet gesproken? Bent u in het bezit van dashcambeelden? Of heeft u andere informatie die ons kan helpen? Neem dan contact met ons op. Alle contactmogelijkheden vind u onder dit bericht.