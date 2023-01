Gezochte verdachte van schietpartij Zwijndrecht is Minh Nghia Vuong

Vuong wordt er van verdacht dat hij zaterdagmiddag 21 januari rond 13:45 uur de twee vrouwen onder vuur nam bij winkelcentrum Walburg aan het Hof van Holland in Zwijndrecht. Hij wist te ontkomen.

Signalement

De verdachte is 1.70 lang, heeft een licht getinte huid, een normaal postuur en kort zwart haar. Ten tijde van de schietpartij droeg hij een donkere jas model parka, hieronder droeg hij een kledingstuk met een capuchon. Vuong is ook bekend onder zijn bijnaam ‘Lucky’.

Minh Nghia Vuong is vlucht- en vuurwapengevaarlijk. Heeft u informatie over zijn verblijfplaats, bel dan met 0900-8844, of anoniem via M op 0800-7000. U kunt ook bellen met Team Criminele Inlichtingen op 088 - 661 77 34.

Ziet u Vuong? Benader hem niet zelf, maar bel dan direct 112.

Kijk hier voor het gezocht-bericht: https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/2023/januari/gezocht-verdachte-van-schietpartij-winkelcentrum-zwijndrecht.html