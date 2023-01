Vermissing Jim Olsthoorn vanavond in Team West

Delft - De 26-jarige Jim is nu anderhalve week spoorloos en zijn familie is zeer ongerust. Jim liep nog nooit eerder weg en is nu sinds donderdag 12 januari vermist. In de uitzending worden foto’s van Jim getoond. Daarnaast toont het programma ook beelden van een man die vanuit het niets een vrouw in de tram in het gezicht slaat en aan een bankhelpdeskfraude zaak waarbij het slachtoffer 10.000 euro afhandig wordt gemaakt.