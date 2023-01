Bestuurder gaat door het lint bij controle door politie

De man werd aan het begin van de middag ter controle aan de kant gezet. Zijn bus lag vol met pakketten, maar hij bleek niet over de juiste papieren te beschikken om deze te vervoeren. Agenten hadden ook het idee dat hij mogelijk onder invloed van drugs was. Na een speekseltest bleek dat waarschijnlijk het geval te zijn. De Brabander vond het ook nodig een van de agenten uit te schelden en te beledigen. Daarbij gedroeg de man zich agressief. Hij is aangehouden. De verdachte kreeg ook nog bekeuringen omdat hij zijn autogordel verkeerd droeg en geen kentekenbewijs bij zich had. Na verhoor is de man in vrijheid gesteld.