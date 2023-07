Voertuig in brand door explosief; Diemen

Diemen - Maandagochtend 24 juli 2023 zijn bewoners aan de Albert Schweitzerstraat in Diemen opgeschrikt door luide knallen. Agenten gaan ter plaatse en treffen daar een personenauto aan welke in brand staat. Uit onderzoek blijkt dat er vooraf een explosie is geweest. De recherche doet onderzoek en is op zoek naar getuigen en/of camerabeelden.