Politie ziet forse stijging verkeersovertredingen

Het overzicht verkeersboetes van de eerste vier maanden van 2023 laat zien welke overtredingen het meest voorkomen: te hard rijden, parkeren/stilstaan waar het niet mag, handheld bellen tijdens het rijden, geen helm dragen en fietsen zonder licht. Handhavers zagen het in die eerste maanden 2.662.482 keer misgaan. ‘Het is zorgelijk dat bestuurders zich minder aan de verkeersregels hielden. Het aantal bekeuringen nam dan ook toe. We bekeuren om de verkeersveiligheid te vergroten’, zegt uitvoerend themahouder verkeer Paul Broer. Het aantal staandehoudingen steeg ook enorm, van 146.631 naar 232.825. ‘Agenten praten dan met bestuurders over het waarom van die overtreding. Zodat ze zich meer bewust worden van hun verkeersgedrag. Als politie zetten we daar doelbewust op in. De politie wordt continu gevraagd voor meer inzet - niet alleen op verkeer - en moet capaciteitskeuzes maken, maar dit geeft aan dat agenten aandacht blijven houden voor de verkeersveiligheid.’