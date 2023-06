Politie onderzoekt steekincident in Sint Willebrord

Rond middernacht worden agenten gedirigeerd naar een woning aan de Tulpstraat in Sint Willebrord. Daar is een man gewond aangekomen in zijn woning. Eenmaal ter plaatse zien agenten dat de man (47) een steekwond heeft. Hij wordt verzorgd door ambulancepersoneel en naar het ziekenhuis gebracht. Uit een eerste onderzoek blijkt dan al snel dat het steekincident vermoedelijk elders in St. Willebrord heeft plaatsgevonden. Daar zou het slachtoffer een conflict hebben gehad met een 42-jarige vrouw. Zij kan even later in haar woning worden aangehouden, waarbij agenten zien dat ook zij gewond is. De politie doet onderzoek naar het geweldsincident en vraagt eventuele getuigen om zich te melden op het nummer 0900-8844