Blog: Vastgebonden

Nederland - Beroofd worden in je eigen huis, het is een nachtmerrie voor velen. Toch gebeurt het bij een man, die zelfs vastgebonden wordt achtergelaten op de vloer. De overvallers zeggen ook terug te komen. Kan hoofdagent Lisa deze man helpen en zal ze nog oog in oog komen te staan met deze boeven?