Ultieme poging om zaak vermiste Maria op te lossen

"Ik ben blij dat ze dit tipgeld nu uitloven", zegt Francien Lijnkamp, teamleider TGO Cold Case. "Cold cases zijn zaken waarin je juist moet kijken naar nieuwe mogelijkheden. Je moét iets doen; iets wat niet al gedaan is. Aandacht voor deze zaak is echt nodig, want één gouden tip kan zomaar de doorbraak zijn."

Zowel de stichting als het team zijn erop gebrand om de vragen te beantwoorden die nog altijd leven: "Een jonge vrouw die zomaar van de aardbodem verdwijnt, met de aannemelijke kans dat het om een misdrijf gaat... Ze had je eigen buurmeisje, zusje of nichtje kunnen zijn. Ik vind het niet te verkroppen dat de zaak nog niet is opgelost", zegt Lijnkamp. Ze is blij dat er nu een ultieme poging wordt gedaan om de zaak op te lossen.

“De moeder van Maria is twaalf jaar geleden overleden, zonder ooit te weten te komen wat er met haar dochter is gebeurd en waar zij nu is. Dat is intens verdrietig”, zegt Kelly de Vries, directeur van de Peter R. de Vries Foundation. Ooit wilde Peter R. de Vries zich opnieuw verdiepen in deze zaak, maar helaas heeft hij het zelf niet meer kunnen doen. Daarom heeft de stichting besloten om alsnog aandacht te besteden aan de zaak en het tipgeld uit te loven.

De vermissing van Maria in 1994

Op een warme zaterdagmiddag in augustus vertrok Maria op haar racefiets vanuit haar woning in Putten (Gld). Ze was luchtig gekleed en had een rugtas bij zich met een portemonnee, wat sneetjes brood en persoonlijke spulletjes. Van die fietstocht is zij nooit meer teruggekeerd. Ook van haar fiets ontbreekt elk spoor.

Lange tijd werd er uitgebreid onderzoek gedaan naar haar verdwijning. Het werd duidelijk dat zij van plan was terug te keren naar huis. Niets wees erop dat zij van plan was om voorgoed te vertrekken want ze zat nog vol toekomstplannen. Zo had ze meerdere afspraken in de toekomst gemaakt. Het ernstige vermoeden is daarom dat zij slachtoffer is geworden van een misdrijf. De politie hoopt dat – ondanks de vele verstreken jaren - deze ultieme poging leidt tot de gouden tip.

Het is nooit te laat om te praten

De stichting werkt in principe zelfstandig. Wel wordt zij gevoed met informatie en mogelijke, belangrijke onderzoeksvragen vanuit de politie. Informatie die gedeeld wordt gedurende de campagne komt primair binnen bij de stichting. Op haar beurt wordt relevante informatie met de politie gedeeld (indien gewenst anoniem). De politie grijpt de mogelijkheid aan om extra aandacht te genereren rond de zaak.

De stichting vroeg eerder al aandacht voor cold cases in onder meer Limburg (Tanja Groen) en Monster (Jaïr Soares). De zaak van Maria is de vijfde cold case waar de stichting tipgeld voor uitlooft. Op de website van de stichting is een persbericht en informatie over de zaak van Maria te vinden.