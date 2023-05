Agenten gewond bij aanhouding

Omstreeks 20.00 uur zien agenten tijdens surveillance een persoon op een bromfiets op de Wibautstraat door het rode licht rijden. Ze volgen de bestuurder en geven een stopteken maar deze wordt genegeerd. Vervolgens rijdt de bestuurder wederom door het rode licht. De agenten volgen de bestuurder en proberen met optische signalen zijn aandacht te trekken. Het lukt om contact te krijgen nadat ze hem aanspreken. Niet veel later komt de bestuurder tot stilstand omdat hij een doodlopende straat inrijdt. Nadat de agenten op de Rijshoutweg uit hun dienstvoertuig stappen, rijdt de bestuurder van de bromfiets frontaal tegen één van de twee agenten. De agent wordt enkele meters over de grond meegesleurd en komt hard ten val. De andere aanwezige agent weet de verdachte vast te pakken waarna hij ten valt komt. De verdachte is vervolgens aanhouden. Bij de aanhouding raakt ook de andere agent gewond.

Nadat de verdachte is overgebracht naar het politiebureau gaan de twee agenten naar het ziekenhuis voor controle. Zij maken het ondanks verwondingen zoals schaafwonden en kneuzingen goed. De verdachte zit op dit moment nog vast en zal worden verhoord.

Geweld tegen politie en hulpverleners

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Dit geldt voor iedereen die bij de politie werkt: agenten, rechercheurs, medewerkers van de meldkamer, baliemedewerkers en medewerkers van ondersteunende afdelingen.

Geweld gebruikt tegen de politie? Altijd een reactie!

Incidenten waarbij politiemedewerkers agressief of gewelddadig worden behandeld, hebben hoge prioriteit. Er volgt altijd een reactie. Hoe?

Politiemedewerkers zijn duidelijk in wat wel en geen toelaatbaar gedrag is en spreken de agressieve persoon er direct op aan. Fysiek geweld wordt natuurlijk niet geaccepteerd, evenmin als bedreiging, mishandeling of belediging. Verdachten worden meteen aangehouden.

De politie registreert alle incidenten met agressie en geweld.

De politie doet altijd direct aangifte.

Het Openbaar Ministerie brengt de dader zo snel mogelijk voor de rechter en eist driemaal zo hoge straffen.

Schade wordt altijd verhaald op de dader.

Meer informatie over geweld en agressie tegen politiemensen vindt u hier.

