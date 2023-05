Limburgse meldingen in nieuwe podcast

In drie afleveringen krijgen luisteraars verschillende aspecten van het politiewerk voorgeschoteld. Zo vertellen agenten die betrokken waren bij een bommelding over hoe zij te werk zijn gegaan. Wapenspecialisten geven een inkijkje in de wereld van gas- en alarmwapens. En een achtervolging na een woningoverval eindigt voor twee mannen in de cel.

Melding van de Maand is vanaf maandag 5 juni te luisteren via Spotify-kanaal Boeiend, de podcast van de eenheid Rotterdam. De tweede aflevering volgt op maandag 3 juli en voor de derde wordt nog een datum gekozen. De politie-eenheden Limburg en Rotterdam hebben gekozen voor deze samenwerking om elkaar te versterken bij het maken en publiceren van hun podcasts.

