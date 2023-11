Getuigen gezocht in Bureau Rijnmond

Zowel in Hellevoetsluis als in Capelle aan den IJssel zijn slachtoffers aan hun lot overgelaten. In Hellevoetsluis werd een man aangereden door de bestuurder van een bestelbus, die daarna doorreed. Het slachtoffer doet zijn verhaal voor de camera van Bureau Rijnmond. Het slachtoffer in Capelle is een hoogzwangere vrouw. Zij werd op straat met geweld beroofd. In beide gevallen is de politie op zoek naar getuigen.