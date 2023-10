Podcast over opleiding tot agent

In de podcast IK WORD AGENT kom je erachter hoe de opleiding tot agent eruitziet en hoe de studenten dit ervaren. Een dynamische en veelzijdige opleiding om bij te kunnen dragen aan de maatschappij als agent. Presentator Lotte gaat iedere aflevering in gesprek met 3 politiestudenten: Remy, Hendrik Jan en Sanne. Daarnaast hoor je ook iedere aflevering een gast: een selectieadviseur, docent of praktijkbegeleider. Ze lossen samen een casus op over bijvoorbeeld een slechtnieuwsgesprek, eerste hulpvaardigheden of het toepassen van geweld. We duiken de lockerruimtes in om studenten uiteenlopende vragen te stellen en wie weet er deze aflevering het snelst het juiste antwoord te geven op de PolitieProef?

De podcast is een samenwerking tussen de Politieacademie en kombijdepolitie.nl.