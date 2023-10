De politie zoekt Bretly Dorder voor dodelijke schietpartij

Rotterdam - Wij zijn dringend op zoek naar Bretly Dorder (24, zonder vaste woon- of verblijfplaats). Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het dodelijke schietincident op een 60-jarige man op 13 oktober 2023 aan het Handelsplein in Rotterdam. Dorder wordt er ook van verdacht dat hij in de nacht van vrijdag 20 oktober op zaterdag 21 oktober in Zutphen een 32-jarige man uit Zutphen heeft gestoken.