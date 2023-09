Aanhouding na schietincident met zwaargewonde in Amsterdam-West

Vlak na middernacht, rond 00.15 uur, horen getuigen meerdere schoten en zien een gewonde man op straat liggen. De hulpdiensten komen snel ter plaatse, waarna de man met spoed naar het ziekenhuis is vervoerd. De politie is direct een onderzoek gestart op de plaats delict en hebben daar meerdere sporen veiliggesteld.

Een paar minuten later meldt een man zich bij een politiebureau. Hij zegt betrokken te zijn geweest bij een schietincident. De aanwezige agenten leggen meteen een link. Ze treden direct op en houden de man met getrokken vuurwapen aan. Er wordt vervolgens ook een vuurwapen bij de man aangetroffen.

Getuigen gezocht

De recherche heeft de zaak in onderzoek en kan hulp van getuigen gebruiken. Heeft u iets gezien of gehoord met betrekking tot het schietincident? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Ook camerabeelden uit de directe omgeving van de Lodewijk van Deysselstraat kunnen van waarde zijn voor het onderzoek. Mogelijk bruikbare beelden kunnen worden geüpload via onderstaand tipformulier.