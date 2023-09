Zaterdag 9 september: verloop klimaatdemonstratie Laan van Reagan en Gorbatsjov

Den Haag - De politie is vandaag, 9 september, aanwezig op meerdere locaties in de stad om toegestane klimaatdemonstratie en blokkadeactie van de A12 in goede banen te leiden. Demonstreren mag, maar alleen waar dit is toegestaan door de gemeente Den Haag. In dit blog een overzicht van de ontwikkelingen.