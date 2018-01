Minder incidenten tijdens jaarwisseling

De jaarwisseling van 2017-2018 kende minder incidenten dan vorig jaar. Toen werden 7.126 incidenten geregistreerd, afgelopen oud en nieuw waren dat er 5.930. De grootste getalsmatige daling betreft het aantal vuurwerkincidenten. Deze categorie daalde met 27 procent, van bijna 3.000 naar 2.140 incidenten. Deze afname is voornamelijk te danken aan een daling van het aantal incidenten waarbij vuurwerk is afgestoken buiten de toegestane tijd. Een andere grote daler is de categorie vernieling dan wel zaakbeschadiging. Deze daalde met 28 procent. Het aantal meldingen in de categorie overlast jeugd steeg van 374 naar 414 incidenten.

‘Een eerste analyse van cijfers laat zien dat de jaarwisseling beheersbaar is verlopen’, zegt Liesbeth Huyzer, lid van de korpsleiding: ‘De politie heeft in aanloop naar oudjaar fors ingezet op het tegengaan van de handel in illegaal vuurwerk en tijdens de jaarwisseling is er net als voorgaande jaren veel politie ingezet. Het weer heeft ongetwijfeld ook een rol gespeeld.'



Aanhoudingen

Het aantal aanhoudingen is met 22 procent gedaald ten opzichte van de vorige jaarwisseling. In 2016/2017 werden 488 personen aangehouden, dit jaar waren dat er 382.

Geweld tegen politie en werknemers met een publieke taak

Het aantal geweldsincidenten tegen politie en werknemers met een publieke taak is eveneens afgenomen. Zowel het fysiek als verbaal geweld nam af. Er werd dit jaar vooralsnog negen keer geweld geregistreerd tegen agenten. Vorig jaar was dat uiteindelijk vijftig keer. Verbaal geweld daalde met 74 procent (69 in 2016/2017 en 18 dit jaar). Ook het aantal incidenten tegen medewerkers met een publieke taak, zoals brandweerlieden, BOA’s van de gemeenten, ambulancepersoneel en beveiligers daalde: van veertien naar acht.

Huyzer: ‘Ik ben blij met deze ogenschijnlijke daling, maar ieder incident is er een teveel. We doen er als hulpdiensten alles aan om te zorgen dat de jaarwisseling feestelijk en vooral veilig verloopt. Onze mensen zetten zich met ziel en zaligheid in en willen aan het eind van de nacht ook gewoon weer ongeschonden naar huis.'

Over de cijfers

De genoemde cijfers hebben betrekking op de periode van 31 december 2017 00.00 uur tot en met 1 januari 2018 08.00 uur. De datum, het tijdvak en de categorieën zijn dezelfde als voorgaande jaren waardoor een goede vergelijking mogelijk is. Deze cijfers zijn voorlopig. Op 12 januari verschijnt een actualisering, met daarin de incidenten die na 1 januari 2018 werden gemuteerd.