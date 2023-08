Nieuw seizoen Opsporing Verzocht start met twee Limburgse onderzoeken

Woningoverval Margraten

Woensdag 19 april werd een 82-jarige in zijn woningovervallen door twee personen. “Je geld of je leven”: woorden die ervoor zorgen dat het slachtoffer nog altijd angstig is. Onder dwang moet hij zijn pinpas met bijhorende pincode afgeven. Op beelden is vastgelegd hoe één van de verdachten daar vervolgens geld mee pint. Eerder werden deze beelden al online vrijgegeven middels een #SpeurMee-video. In aanstaande uitzending van Opsporing Verzocht doet het slachtoffer zijn verhaal. Daarnaast wordt er ook een reconstructie getoond van de overval. Lees hier meer over het onderzoek.



Bankhelpdeskfraude Roermond

In de omgeving Roermond wordt een persoon verdacht van meerdere gevallen van bankhelpdeskfraude. Hij wist diverse slachtoffers duizenden euro’s afhandig te maken. De verdachte is meermaals vastgelegd op beeld. Ook deze beelden werden eerder al online gedeeld via een #SpeurMee-video. Deze video en meer informatie over het onderzoek lees je hier terug. In Opsporing Verzocht zal een oproep worden gedaan om meer informatie over de identiteit van de man te delen.Opsporing Verzocht is dinsdagavond



29 augustus om 20:30 uur op NPO2 te zien. Kijken dus!