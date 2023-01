Politie onderzoekt overval casino

Iets voor middernacht kwamen de twee overvallers met gezichtsbedekkende kleding en wapens de zaak binnen. Ze bedreigden het personeel en namen een onbekend geldbedrag mee. De verdachten zijn na de overval op een zwarte Vespa scooter gevlucht in de richting van de Wilhelminabrug. De bestuurder droeg een zwarte jas en een donkergrijze broek, de bijrijder een zwarte jas en een beige broek.



Onderzoek gestart

Naast forensisch onderzoek gaat de politie in gesprek met getuigen en bekijkt het beschikbare camerabeelden. De recherche is nog op zoek naar getuigen die mogelijk iets opvallends hebben gezien of gehoord rond middernacht in de omgeving van de Markt/Gubbelstraat. Hebt u informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact met ons op. Dat kan via het nummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.