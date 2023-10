Omschrijving

De Hoofdofficier van Justitie van het arrondissementsparket Rotterdam vraagt uw aandacht voor het volgende:

Vanwege een dodelijk schietincident in Rotterdam op 13 oktober en een steekincident in Zutphen afgelopen nacht, is de politie dringend op zoek naar Bretly Dorder. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 60-jarige man, die in de nacht van 12 op 13 oktober door vuurwapengeweld om het leven kwam. Ook wordt hij ervan verdacht dat hij in de nacht van 20 op 21 oktober een 32-jarige man heeft neergestoken in Zutphen. Een ruzie in een woning aan de Van Hallstraat liep uit de hand en daarbij heeft Dorder vermoedelijk de man gestoken. Het slachtoffer zag kans om te ontsnappen en de politie te waarschuwen. Het slachtoffer raakte lichtgewond.

Dorder is 24 jaar en heeft geen vaste woon- en/of verblijfplaats. Hij heeft een fors postuur, is ongeveer 1.83 m lang en wordt beschouwd als vuurwapengevaarlijk. Het is van het grootste belang dat hij snel wordt aangehouden om verdere incidenten te voorkomen. De politie verzoekt iedereen die weet waar Bretly Dorder is, om contact op te nemen met de Opsporingstiplijn op 0800 - 6070. Blijft u liever anoniem bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800–7000.

Als u Bretly Dorder ziet, benader hem dan niet zelf, maar bel direct de politie op 112.