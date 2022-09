Hans van der Mee doodgeschoten in bijzijn van zijn vrouw

Navigatie binnen het dossier De zaak

Hans en Mia van der Mee hebben een winkel in elektronica. Op woensdag 14 februari 1990 komen om 17.50 uur, even voor sluitingstijd, twee mannen de winkel binnenrennen. Zij dragen bivakmutsen en roepen dat het een overval is. Een van de twee mannen pakt Mia, gooit haar in de ruimte achter de winkel op de grond, schopt haar en duwt een vuurwapen in haar nek. De overvallers eisen de kluissleutel en dreigen Mia dood te schieten als Hans die niet geeft.

Hans moet met de tweede overvallers mee terug de winkel in. Mia is doodsbang. Dan hoort Mia geluiden van een vechtpartij en wordt het stil. Hans, vader van twee kinderen, is neergeschoten en overlijdt ter plaatse, in het bijzijn van Mia. De overvallers zijn gevlucht. Het politieonderzoek in 1990 heeft niet geleid tot de aanhouding van de twee daders. De zaak heeft centraal gestaan op de Cold Case kalender editie 2020, oktober. Iemand moet iets weten over deze laffe overval. Weet u het? Laat het ons weten!