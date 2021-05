Dodelijk schietincident Wolbrantskerkweg

In de nacht van dinsdag 27 op woensdag 28 januari heeft een schietincident plaatsgevonden aan de Wolbrantskerkweg in Amsterdam Osdorp. Het slachtoffer werd rond 02.20 uur op straat onder vuur genomen. Er is tientallen keren geschoten met een automatisch wapen. Getuigen hoorden de schoten en hebben direct de politie gebeld. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

Omschrijving

Onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer heeft duidelijk gemaakt dat het meer dan vermoedelijk om een 37-jarige man uit Ghana gaat die in Amsterdam verbleef. Uit het eerste onderzoek naar de achtergrond van het slachtoffer is op dit moment niets naar voren gekomen wat hem in verband brengt met zware criminaliteit. Om meer te weten te komen over het leven van het slachtoffer, hebben we foto's van hem vrijgegeven. Mensen die hem kennen of informatie over hem hebben, worden verzocht contact op te nemen met de recherche.

Getuigen hebben gezien dat een donkere auto is weggereden na het schietincident. De auto heeft in het kenteken de combinatie RKDL. Het rechercheteam komt graag in contact met mensen die getuige zijn geweest of meer informatie over de vluchtauto hebben. Informatie kan worden doorgegeven via de Opsporingstiplijn 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.