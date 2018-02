Schietincident Burgemeester de Vlugtlaan

Bij een schietincident aan de Burgemeester de Vlugtlaan in Amsterdam is maandagavond 11 september omstreeks 23.30 uur de 48-jarige Ali Kaynak om het leven gekomen. Hij werd door twee daders onder vuur genomen. Ali laat een vrouw en vier kinderen na.

Omschrijving

Die avond heeft Ali een afspraak in zijn restaurant aan de burgemeester de Vlugtlaan, hij arriveert iets voor 22.30 uur. Ali loopt na afloop van zijn afspraak nietsvermoedend naar buiten, naar zijn auto en stapt in. Op dat moment rennen twee mannen naar de bestuurderskant toe en nemen Ali onder vuur. Omstanders en hulpdiensten proberen hem nog te helpen, maar hij komt in het ziekenhuis te overlijden.

Vanaf 2014 opent Ali samen met twee compagnons verschillende filialen van zijn vernieuwende fastfood-concept. De vestiging aan de Burgemeester de Vlugtlaan in Amsterdam Nieuw-west is het vlaggenschip. Maar in 2017 komen er tegenslagen. In opmaat naar zijn dood op 11 september, is Ali Kaynak doelwit van een reeks intimidatiepogingen.

21 april 2017: brandstichting

Op 21 april wordt er brand gesticht in het restaurant aan de Burgemeester de Vlugtlaan. Gelukkig weet de brandweer het pand te redden. De brandstichting zelf is niet gefilmd maar er zijn wel bewakingsbeelden van de man die dat vermoedelijk heeft gedaan. Het gaat om een bellende persoon met capuchon, waar hij een wit petje onder lijkt te dragen. Even later heeft hij een tas over zijn schouder met daarin vermoedelijk de spullen om de brand te stichten.

10 augustus: brandstichting

Het volgende incident is weer een brandstichting en die vindt plaats op 10 augustus 2017. Nu wordt er brand gesticht bij een andere vestiging van Halal Fried Chicken in Amsterdam Nieuw-west, aan Plein 40-45. Op bewakingsbeelden zijn twee daders te zijn die rond 03.50 uur met een jerrycan naar de ingang van het restaurant toelopen, het raam forceren en vervolgens de grond besprenkelen. Ze zijn beiden helemaal in het zwart gekleed. Hun gezicht lijkt met een zwarte sjaal bedekt, ze droegen vermoedelijk sneakers.

Getuigenoproep: fietser

Op het moment dat zij de brand stichtten fietste er toevallig ook net iemand langs. Dat was precies op het moment dat de explosie door die brandstichting plaatsvond. Vermoedelijk heeft deze fietser de daders dan ook gezien.

18 augustus 2017: Compagnon doelwit van aanslag

Een compagnon van Ali is ook doelwit geweest van een aanslag. Dat gebeurde een paar weken voor Ali’s dood, op vrijdag 18 augustus, ook bij de Halal Fried Chicken aan de Burgemeester de Vlugtlaan. Die compagnon van Ali had daar die avond een afspraak gehad, ook hij is net nadat hij vanuit de zaak wegging door twee mannen beschoten. Hij liep op dat moment op de Jan Postmahof achter het restaurant, was op weg naar zijn auto. Die compagnon heeft die aanslag wel overleefd, hij werd in zijn been geraakt. De twee daders vluchten de wijk in en ze worden op de de Walraven van Hallweg voor het laatste door getuigen gezien. De politie vermoedt dat de daders goed bekend zijn hier in de buurt en er mogelijk zelfs vandaan komen.

Signalement van daders aanslag op compagnon

Bij die aanslag ging het waarschijnlijk om twee mannelijke daders. Ze spraken Nederlands. Eén van de daders werd door getuigen rond de 1.85 cm geschat terwijl zijn mededader beduidend kleiner leek. Allebei de mannen waren slank. Een oogde volgens een getuige een beetje ‘junkachtig’. De mannen droegen donkere kleding waarbij opviel dat ze onder de capuchon allebei een zwarte pet op hadden. De een met mogelijk een zwart logo op die pet, de ander een wit logo op die zwarte pet en vermoedelijk de letter ‘G’. Verder hadden ze iets zwart voor hun gezicht en hadden ze ook allebei een zwart heuptasje.

Motief

Ali en een andere oud-compagnon van één van zijn vestigingen van Halal Fried Chicken hadden een zakelijk meningsverschil wat zelfs een keer tot een handgemeen tussen hen heeft geleid. Dat conflict heeft de politie onderzocht maar het heeft niet geleid tot het vinden van de moordenaars van Ali Kaynak. Dus er kunnen ook hele andere conflicten hebben gespeeld waar de politie nog geen zicht op heeft.

Dadergroep

De politie gaat er van uit dat dezelfde dadergroep achter beide schietincidenten en de twee brandstichtingen zit. Wat verder opvalt is dat door de daders van beide schietincidenten nagenoeg dezelfde vluchtroute is gebruikt. De daders vluchtten samen verder die wijk in en eindigen op vrijwel dezelfde plek, aan de Walraven van Hallweg. De politie vermoedt dan ook dat de daders goed bekend zijn daar in de buurt en er mogelijk zelfs vandaan komen. Ook wil de politie nog graag in contact komen met iedereen die op het moment dat er werd geschoten in snackbar Eijpe aan de overkant van de Halal Fried Chicken zat.

Vragen

Wie is de fietser die op het moment van brandstichting die 10 augustus 2017 langs Plein 40-45 in Amsterdam fietste en dus mogelijk de daders heeft gezien?

Wie heeft iets van de beschieting van Ali’s compagnon vrijdag 18 augustus gezien? Er waren op dat moment behoorlijk wat voorbijgangers, die liepen toen vlak achter hem.

Wie was er op het moment dat er werd geschoten op Ali Kaynak in snackbar Eijpe aan de overkant van de Halal Fried Chicken?

Wie heeft een vermoeden wie de daders van de moord op Ali Kaynak zijn?