Ontwikkelingen in onderzoek naar gewelddadige woningoverval

Iedereen die iets van de mogelijke voorverkenningen heeft gezien wordt opgeroepen om dit te melden. Verder is bij de overval in september is een gele Jumbo-tas achtergebleven in de woning van het slachtoffer. Die tas is niet van de bewoonster en de politie gaat ervan uit dat de tas van de daders is geweest. Het onderzoeksteam komt heel graag in contact met mensen die de daders kort voor de overval hebben gezien met deze tas. Iedereen met informatie wordt opgeroepen om contact te leggen met het rechercheteam op het nummer 0900-8844. Anoniem tips doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via het online tipformulier op de website van M. Contact opnemen met het rechercheteam kan ook via onderstaand tipformulier.



Het slachtoffer is door familierechercheurs bijgepraat over de nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek. De vrouw maakt het naar omstandigheden redelijk. Van grote geldbedragen in haar woning is, net als in september, geen sprake.