Zwaar ongeval na keien op wegdek Schijndel

Het lijkt erop dat de keien doelbewust op straat zijn gelegd. De politie komt graag in contact met diegene(n) die hiervoor verantwoordelijk zijn en met getuigen die over informatie beschikken die kan helpen bij het onderzoek.

De 32-jarige automobiliste uit Schijndel reed zaterdagochtend 24 juni rond 3.45 uur over de Structuurweg in haar woonplaats. Ze reed over een kei die op het wegdek lag. Haar auto kreeg een klapband en botste vervolgens tegen een boom. De vrouw kwam bekneld te zitten in het voertuig. De brandweer bevrijdde haar uit de auto. De vrouw is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Ze liep onder meer een klaplong op. Een traumahelikopter kwam naar de plaats van de aanrijding om medische assistentie te verlenen. Kort na de aanrijding reed een andere automobilist ook over de keien heen. Hij raakte niet gewond. Zijn auto liep wel schade op. De keien, die op de weg lagen, zorgden voor een uiterst gevaarlijke verkeerssituatie. Wij onderzoeken wie hiervoor verantwoordelijk is. De vrouw ligt momenteel nog op de Intensive Care van het ziekenhuis. Ze is niet aanspreekbaar en heeft al diverse operaties moeten ondergaan.

Getuigen

Gespecialiseerde rechercheurs op het gebied van verkeer deden onderzoek op de plaats van de aanrijding. Hieruit komt naar voren dat de keien op het wegdek de oorzaak vormen voor de aanrijding. Heeft u tussen 2.30 en 3.45 uur gezien wie de keien op de Structuurweg heeft neergelegd? Of beschikt u anderzijds over informatie die ons kan helpen bij het opsporen van diegene(n) die hiervoor verantwoordelijk zijn? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Deelt u uw informatie liever anoniem met ons, bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Het is ook mogelijk om uw melding digitaal te doen, vul hiervoor onderstaand tipformulier in.