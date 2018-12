Zwangere Mariët Peters in eigen huis gewurgd

Mariët was getrouwd met Bart Bens en bijna vier maanden zwanger op de dag van haar dood. Ze werkte bij een elektrobedrijf in Uden, Bart is chauffeur bij een mestdistributiebedrijf. Op donderdag 24 december 1992, de dag voor kerst, gaat hij om ongeveer 04.30 uur op weg naar zijn werk. Als Bart tussen 13.00 en 13.30 uur thuiskomt, ziet hij dat de voordeur openstaat. Hij gaat naar binnen en ziet dat het hele huis overhoop is gehaald. Mariët ligt dood op haar bed, zij is gewurgd. Het vermoeden is dat er een inbraak is geweest en dat die uit de hand is gelopen. Het raampje in de voordeur was vernield, alles lag overhoop en er was in kastjes gezocht. De buit lag in de auto van Mariët en Bart. Omdat er extra beveiliging op de auto zat, lukte het de dader(s) kennelijk niet om de auto te starten. Tot nu toe is niet bekend wie er achter dit misdrijf zit.



