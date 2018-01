Onderzoek naar dood Nicky Verstappen

Jarenlang deden politie en Openbaar Ministerie (OM) uitgebreid onderzoek. Ook naar DNA dat gevonden is in deze zaak. Helaas leidde dit niet tot de oplossing. Maar sinds enkele jaren is er technisch meer mogelijk. Aan de hand van het DNA-materiaal van een persoon kan er onderzoek worden gedaan in de familielijn. Via dit familielid kan in een veel grotere groep mensen worden gezocht naar de donor van de gevonden sporen. Dit heet een DNA-verwantschapsonderzoek. Het College van Procureurs-Generaal heeft toestemming gegeven voor het uitvoeren van een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen.