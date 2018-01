De moord op ‘Rooie Jeanette’

Ze meldden hun lugubere vondst bij de politie. Het bleek om de 29-jarige Jeanette Derksen te gaan. Rooie Jeanette’, zoals haar bijnaam luidde, bleek door verwurging om het leven te zijn gebracht.

Ze was ernstig verslaafd en zat al vanaf haar 16e in de prostitutie en vanaf haar 22ste in de straat-prostitutie. Uit onderzoek bleek dat Jeanette op vrijdag 9 mei 2003 nog ’s avonds laat werkte op de tippelzone aan de Oude Veerweg in Arnhem. Ze had zich daar vóór aanvang van haar werk tussen 20.00-20.30 uur laten registreren.

Wie heeft deze moord op zijn geweten? Was het haar laatste klant of iemand anders? Heeft u tips die ervoor kunnen zorgen dat de moord op Jeanette Derksen wordt opgelost en de nabestaanden de rust geven die ze verdienen?