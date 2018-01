Gewurgde onbekende man

De man had op zijn borst en buik een opvallende, grote tatoeage van een draak. Bovendien had hij onder zijn rechter ribbenboog een fors litteken. Hij was gekleed in een zwarte Levi’s spijkerbroek, een blauwzwarte sweater van het merk State of Art en een rood T-shirt met het opschrift EGO. Verder droeg hij een zilveren, bewerkte ring met een blauwe steen. In zijn kleding werd naast Nederlands ook Zwitsers en Duits geld gevonden. Uit onderzoek blijkt dat de man vermoedelijk vanuit Oost-Europa/Baltische staten via Duitsland en Zwitserland naar Nederland is gekomen. Hij verbleef nog maar kort in ons land. Onderzoek naar de identiteit van de man heeft nog niets opgeleverd. Heeft u informatie die van belang kan zijn? Deel deze informatie dan.