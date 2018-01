Onbekende dode man met opvallende tatoeages

Het ging om een blanke man met een lengte van 1.83 m. Het slachtoffer had een aantal opmerkelijke tatoeages op zijn lichaam. Op de binnenkant van het rechterbeen

droeg hij een tatoeage van een vlinder. Op de rechter onderarm was een tatoeage te zien van een hartje. Op de linker onderarm had hij een indianenkopje laten zetten en op de rug een tatoeage van een hand met daarop een brandende kaars. Daarop stond de tekst ‘Der Teufel soll mein Führer sein!’ Het is in al die jaren niet gelukt om te achterhalen wie deze man is. Weet u misschien om wie het hier gaat?