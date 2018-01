Dode onbekende man in Staelduinsebos

Het ging om een blanke man van 25 à 35 jaar. Hij was 1.80 m lang, had kort donker haar, een stoppelbaard en bruine ogen. Aan de binnenkant van zijn rechterbeen had hij een kleine gekleurde tatoeage. Op zijn rechterbovenarm had hij een gekleurde tatoeage van een oog laten zetten.



De man was gekleed in een wit t-shirt. Op de voorzijde daarvan stond de tekst Northern Sideloaders LTD. Op de achterzijde stond Commandeurs Sideloaders. Verder droeg hij een zwarte trui, een kaki-beige jas met een bontkraag, een bruine ribbroek en beige suède schoenen.



Weet u meer over de identiteit van deze man? Of kunt u wellicht meer vertellen over zijn tatoeages?