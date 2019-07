Overleden persoon aangetroffen in woning Gerbrandyweg Leeuwarden

Bij de politie kwam een melding binnen van mensen die de situatie bij dit adres niet vertrouwden. Agenten gingen kijken en troffen in de woning een overleden persoon aan. Direct daarna startten forensisch rechercheurs een onderzoek. In de loop van de avond vonden zij aanwijzingen die duiden op een misdrijf. Daarop is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) op deze zaak gezet.Het is nog niet bekend wie de overleden persoon is. De identiteit moet nog worden vastgesteld. Het onderzoeksteam houdt er rekening mee dat het gaat om de 73-jarige bewoner.

Buurtonderzoek

Dinsdagmiddag is ook een buurtonderzoek gestart, waarvoor al meerdere buurtbewoners zijn benaderd. Mensen die nog niet benaderd zijn en wel informatie hebben die met deze zaak te maken kan hebben, worden verzocht om dit aan de politie door te geven. Dat kan via het meldformulier onder aan deze pagina en via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Informatie

Bij de politie is bekend dat in de woning aan de Gerbrandyweg kamers worden verhuurd aan studenten, vooral van Chinese afkomst. Het team wil graag in contact komen met mensen die hier gewoond/verbleven hebben, of mensen die huurders van kamers in deze woning kennen. Zij kunnen contact opnemen met het team, via het meldformulier of op telefoonnummer 0900-8844.