Cold Case Den Haag: Doodgestoken

Jan was automonteur. In februari 1990 was hij samen met een compagnon een garagebedrijf begonnen in de Heemraadstraat in Den Haag. Jan woonde in Scheveningen en was daar een bekend gezicht. Hij stond te boek als een sociale en vriendelijke jongen, die altijd klaarstond voor zijn moeder en zussen. Zijn moeder en zussen hopen na al die jaren antwoord op hun vraag te krijgen wat er die nacht met Jan is gebeurd. Weet u iets? Meld het alstublieft.