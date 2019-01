Cold Case Den Haag: Urvin sinds 2004 vermist

Later is duidelijk geworden dat Urvin inderdaad is afgereisd naar Zuid-Amerika. Mogelijk heeft hij een vervalst paspoort gebruikt. De familie van Urvin doet er alles aan om uit te zoeken waar hij is. Ook de ambassade in de Dominicaanse Republiek helpt mee. Net als de stichting Epafras, die contacten heeft met Nederlandse en buitenlandse gevangenissen. Het is bekend dat Urvin in criminele kringen verkeerde. De enig overgebleven zus van Urvin weet nog altijd niet wat er met haar broer is gebeurd. Na 14 jaar laat haar dat nog steeds niet los. Kunt u haar helpen?