Cold Case Oegstgeest: Lieneke dood gevonden

Als twintigjarige loopt Lieneke Troost polio op. Ondanks haar fysieke beperking, werkt ze nog lang als typiste bij TNO. Financieel is ze onafhankelijk. Ze krijgt pensioen, vergoedingen van de gemeente en een erfenis. Lichamelijk is ze wel afhankelijk. Bijna de hele dag krijgt ze hulp van een poule van zo’n zestig particuliere verzorgers vanuit een instelling. Sommige verzorgers nemen haar mee uit, terwijl ze niet meer voor de instelling werken. Lieneke heeft veel contact met familie, buren, vrienden en oud-collega’s. Ook met hen gaat ze op stap. Als ze bijna zestig is, gaat ze nog met familie naar Spanje. Nabestaanden willen graag weten wat er met haar is gebeurd. Weet u iets? Geef dit door.