Moord op Piet Baams

Zijn lichaam werd op 3 fabruari 1997 gevonden. Piet woonde in verzorgingshuis Nieuw Malderborgh in Nijmegen. Hij was levenslustig en behulpzaam en kreeg vaak bezoek van zijn kinderen en (achter)kleinkinderen. Nadat zijn vrouw begin 1996 overleed, was Piet Baams alleenstaand. Hij viste en biljartte geregeld en deed mee met de wekelijkse bingo. Hij was actief in het bestuur van de visvereniging en was lid van de bewonerscommissie van Nieuw Malderborgh.



Zijn familie leeft al ruim twintig jaar in onzekerheid. Weet u wie Piet Baams heeft gedood? En waarom? Meld het alstublieft.