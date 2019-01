Jeroen van den Bosch in auto dood geschoten

In het begin van de jaren 90 waren er steeds ruzies tussen twee families in Overschie. In de volksmond sprak men over "de oorlog in Overschie". Drie personen zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op Johan. Zij zijn weer vrijgelaten, omdat er onvoldoende bewijs was. De familie weet nog steeds niet wie het op Johan gemunt had. Kunt u hen helpen?



Voor deze zaak staat nog een beloning van € 20.000,- open.