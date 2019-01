Lichaam Alaaddin Olcer in water gevonden

Navigatie binnen het dossier De zaak

Op maandag 8 september 2003 wordt rond 11.40 uur in het water van de Buitenhaven in Schiedam een lichaam gevonden. Het is verpakt en verzwaard. Later blijkt dat het om de 45-jarige Alaaddin Olcer gaat.

Hij is door een misdrijf om het leven gekomen. Op 30 augustus was hij in Delft als vermist opgegeven. En op 31 augustus nog een keer, nu in Rotterdam. Wat is er met Alaaddin gebeurd? Na al die jaren weet de familie dat nog steeds niet. Kunt u antwoord geven

op hun vragen? Als u iets weet, geef dit alstublieft door.