Helio Stewart doodgeschoten

Helio (34 jaar) rijdt met een vriend van Rotterdam naar Schiedam. Hij rijdt in een Honda Civic met kenteken FR-SG-10. Het is

maandagavond 6 december 1993. Rond 21.00 uur zet hij de vriend af op de hoek van de Stephensonstraat en de Professor Kamerlingh Onneslaan in Schiedam. De vriend loopt naar de Kamerlingh Onneslaan. Hij hoort een aantal schoten vanuit de richting waar Helio de auto geparkeerd heeft. De vriend van Helio ziet een man in een auto stappen en zonder verlichting wegrijden. Later blijkt dat Helio Stewart is neergeschoten.



Helio had een partner en een kind. Zij leven al 25 jaar met de vraag: Wie heeft Helio doodgeschoten en waarom? Kunt u ze aan antwoorden helpen?