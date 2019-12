Overleden man aangetroffen in visvijver Echt

De politie komt graag in contact met mensen die mogelijk meer informatie hebben over deze zaak. Heeft u iets bijzonders gezien of gehoord in de buurt van de vijver aan de Doorderweg of heeft u andere informatie die kan bijdragen aan het onderzoek naar het aantreffen van de man? Bel met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Ook kunt u informatie delen via het onderstaande tipformulier.