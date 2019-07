Autobranden Oss

In het onderzoek naar de autobranden in Oss maakt het onderzoeksteam gebruikt van een geografische profiler. Geografisch profileren is een methodiek voor crimineel onderzoek. Het analyseert de locaties van een samenhangende serie misdrijven om het meeste waarschijnlijke woongebied van de overtreder vast te stellen. Het gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden helpt bij het begrijpen van ruimtelijke gedrag van een dader en kan het onderzoek zich richten tot een kleiner gebied.

Het begrijpen van geografische tendensen en gewoonten van de dader kunnen onze rechercheurs veel vertellen over de persoonlijkheid van die persoon. Het onderliggende principe is dat de misdaad-gerelateerde locaties informatie kan verstrekken over het slachtoffer en de interactie van de dader met de omgeving. Het kan zelfs informatie geven over de hoeveelheid planning die voorafging aan de overtreding, de bekendheid met de locatie van de overtreder en de mate waarin de omgeving van de misdaad weerspiegelt met de niet-criminele ruimtelijke levensstijl van de dader.

Samen met de geografische profiler hebben we een profiel van de vermoedelijke dader opgesteld. Klik hier voor het profiel.