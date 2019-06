Onderzoek incidenten met mogelijke relatie windmolens

Woensdag 19 juni hebben wij drie mannen aangehouden vanwege hun mogelijke betrokkenheid bij de asbestdumpingen en dreigbrieven die gerelateerd zijn aan de aanleg van windmolenparken.

Het gaat om een 61-jarige man uit Tweede Exloërmond, een 58-jarige man die verblijft in Meeden en een 50-jarige man uit Nieuw-Buinen. Wij doen onderzoek naar hun rol bij de strafbare feiten die zijn gepleegd.

Er zijn vanochtend ook zes zoekingen door ons verricht op verschillende adressen in Meeden, Nieuw-Buinen, Tweede Exloërmond, Groningen, Oude Pekela en Stadskanaal. Dat we drie verdachten hebben aangehouden betekent niet dat ons onderzoek is afgelopen. Wij sluiten meerdere aanhoudingen niet uit. In een oogopslag zie je in onze infographic de stand van zaken mbt ons onderzoek.

Dreigbrieven

De laatste tijd zijn er meer brieven verstuurd naar verschillende bedrijven die in het gebied werken. Het bijzondere is dat die bedrijven zowel direct als indirect niets met de aanleg van windmolenparken te maken hebben. De eerdere brieven werden verstuurd naar bedrijven die er wel direct of indirect bij betrokken zijn.

Pop-up bureau Meeden

We kunnen ons voorstellen dat er een hoop vragen leven. Daarom zijn wij woensdag 19 juni met een pop-up politiebureau aanwezig ter hoogte van de supermarkt aan de Hereweg in Meeden. Tussen 12.00 uur en 20.00 uur kunt u langskomen om uw vragen, tips of zorgen met ons te delen. De wijkagent en iemand van het onderzoeksteam zijn ook aanwezig.