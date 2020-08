Zedenzaak Roden

Herkent u de man op de beelden? Heeft u een vermoeden wie het zou kunnen zijn? Neemt u dan alstublieft met spoed contact op via 0800-6070. Op de beelden is ook te zien dat de man meerdere keren andere mensen op straat passeert. Rond 16.10 uur kwam de onbekende man voor het eerst in beeld. Ook als u de man persoonlijk gezien heeft hoort de politie graag van u. Mogelijk herkent u het shirt dat de man aanheeft of herkent u de fiets waarop hij rijdt.

Overigens zijn er geen aanwijzingen dat de man uit de directe omgeving van Roden komt. Het zou dus kunnen dat u de man, in combinatie met een of meer van de andere kenmerken, in een andere plaats in Nederland heeft gezien. Ook dan horen wij dat natuurlijk graag.

blanke man;

kort, blond haar;

reed op een donkere herenfiets.

Hij had een blauw shirt aan met op de schouders een wit vlak, mogelijk een merklogo. Weet u meer over dat shirt, de fiets of de man, geef het door via het online tipformulier hieronder.