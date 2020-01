Babylijkje gevonden in Wassenaar

Het is niet bekend geworden wie het kindje is. In overleg met de gemeente Wassenaar is besloten om het kindje de volgende naam te geven: Robin van Clingendael. De baby is op 3 november 2009 in Wassenaar begraven. Kent u een vrouw die in maart, april of mei 2009 hoogzwanger was en daarna om een onverklaarbare reden geen kindje had? Of kent u iemand van wie in 2009 de baby opeens weg was? Weet u wie de baby was? Laat het alstublieft weten.