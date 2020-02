Dode vrouw chalet vakantiepark Mierlo

In dit dossier leest u wat wij als politie tot nu toe gedaan hebben. Ook delen we specifieke informatie die naar voren is gekomen tijdens het onderzoek. Vanwege het opsporingsbelang maken we in dit stadium niet alle details bekend. Sommige informatie weet immers alleen de dader. Deze zogenaamde daderinformatie dient als bewijsmateriaal in het onderzoek.