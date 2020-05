Getuigen gezocht van brandstichting zendmast Maasbree

De hulpdiensten kregen op vrijdagavond 1 mei rond 22.30 uur melding van de brand door een oplettende weggebruiker die over de autosnelweg A67 reed. De brandende zendmast staat bij parkeerplaats Deersels aan autosnelweg A67 richting Venlo, tussen de afrit nummer 38 (Helden) en nummer 39 (Venlo, industrieterrein Trade Port). De brandweer heeft het vuur snel gedoofd maar kon niet voorkomen dat er toch schade is aan de zendmast die gebruikt wordt voor telefonie in de directe regio.

Onderzoek

Door medewerkers van de Forensische Opsporing is er direct na het blussen van de brand door de brandweer gestart met een technisch onderzoek. Daarnaast werd er door agenten ook aan bezoekers van de verzorgingsplaats Deersels gevraagd of zij informatie hebben over de brandstichting. De politie roept eventuele bezoekers van de parkeerplaats of passerende automobilisten die zich nog niet gemeld hebben op, om zich alsnog te melden. Elk detail kan van belang zijn in het lopende onderzoek naar de brandstichting.

Weet u meer over deze brandstichting?

Hebt u meer informatie? Bel dan met de politie: 0900 – 88 44. Belt u liever anoniem: 0800-7000. U kunt ook een digitaal tipformulier invullen en eenvoudig beeldmateriaal delen via politie.nl/upload. Ziet u een heterdaad verdachte situatie bij een zendmast, bel dan direct 112.

Zendmasten

Het in brand steken van de zendmasten is zorgelijk en onacceptabel. De eventuele impact van de uitval van de zendmasten kan groot zijn. Het kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de dekking van het telefoonnetwerk en daardoor voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten. Dat de politie de brandstichtingen stopt, de verdachten opspoort en eventueel hun netwerk blootlegt, is dan ook van groot belang.

Landelijke coördinatie

De afgelopen weken woedden meerdere branden in zendmasten door heel Nederland. De politie gaat in al die gevallen uit van brandstichting. De Landelijke Recherche, onder gezag van het Landelijk Parket, onderzoekt of sprake is van enige vorm van georganiseerd verband. Zij werkt daarin nauw samen met de betreffende regionale eenheden. De politie roept burgers op bij eventuele verdachte situaties bij een mast gelijk 112 te bellen en videobeelden of foto’s te maken.