Overlijden Karin Grijpstra

Karin had de gewoonte wat later naar bed te gaan en is waarschijnlijk aan het begin van de nacht nog naar buiten gegaan om haar hond uit te laten. Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat zij vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen is. Daarom heeft de politie een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart.